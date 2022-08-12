Полянский: Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС

Фото: МИД РФ

В ходе заседания Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) никто не поддержал версию Киева об обстрелах Запорожской атомной электростанции. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

— Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого при всей зацикленности на обвинения в адрес России никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций, — написал он на своей странице в Telegram.

Он также выразил надежду, что глава МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС и никто, включая украинскую сторону и ООН, не помешает ему это сделать.

11 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле ЗАЭС.

Предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС получается с помощью российских военных. Если они покинут этот объект, то Украина может устроить «чудовищные провокации». Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что военнослужащие РФ обеспечивают охрану ЗАЭС, постоянно отражая атаки со стороны ВСУ на станцию.