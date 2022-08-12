Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полянский: Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полянский: Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС
Фото: МИД РФ

В ходе заседания Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) никто не поддержал версию Киева об обстрелах Запорожской атомной электростанции. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

— Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого при всей зацикленности на обвинения в адрес России никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций, — написал он на своей странице в Telegram.

Он также выразил надежду, что глава МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС и никто, включая украинскую сторону и ООН, не помешает ему это сделать.

11 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле ЗАЭС.

Предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС получается с помощью российских военных. Если они покинут этот объект, то Украина может устроить «чудовищные провокации». Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что военнослужащие РФ обеспечивают охрану ЗАЭС, постоянно отражая атаки со стороны ВСУ на станцию.

Украина ООН АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте