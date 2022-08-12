В конце августа российская валюта начнет слабеть. Куда движется рубль и как сохранить сбережения

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Со второй половины августа российская валюта начнет слабеть и достигнет равновесного коридора в 75–80 рублей за доллар в ноябре — декабре текущего года. При таких условиях разумно хранить большую часть сбережений в рублях, а оставшуюся — в иностранной валюте или в акциях российских компаний второго эшелона, рекомендуют опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

Как изменится курс рубля

Начиная с 3 августа и по сей день курс российской валюты колеблется незначительно: в диапазоне от 60,16 до 60,62 рубля за доллар. Период стабильности завершится уже во второй половине последнего месяца лета, когда рубль начнет постепенно слабеть. Собеседники «ВМ» отмечают следующие причины, указывающие на это: открытие российского фондового рынка для резидентов из дружественных стран (состоится уже 15 августа), политика Центробанка (ЦБ) и Минфина, направленная на ослабление рубля.

— В текущих условиях курс 60 рублей за доллар или около того невыгоден для экономики, поэтому мы ожидаем ослабление до конца года до уровня 75–80 рублей за доллар, — говорит ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков.

В нынешних экономических реалиях «пожелания» по поводу курса рубля у населения и государства расходятся. Как отмечает экономист и аналитик Александр Разуваев, Минфину выгоден слабый рубль (позволит выполнять бюджетные обязательства с профицитом), а гражданам — сильный (позволит покупать импортные товары дешевле).

Что делать со сбережениями

Оба эксперта сошлись во мнении, что основную часть сбережений лучше хранить в рублях. Остальные деньги можно вложить в другие валюты, но в вопросе их выбора стоит учитывать определенные риски.

— 50–60 процентов сбережений лучше хранить в рублях, потому что экстремальных обвалов курса российской валюты не предвидится. Оставшуюся часть — в иностранных валютах (доллар или евро). Валюты дружественных стран отличаются невысокой ликвидностью, так что к ним лучше не прибегать, — советует Виктор Першиков.

В свою очередь Александр Разуваев не рекомендует хранить деньги в долларах или евро, потому что это «валюта потенциального противника» и есть серьезные риски потерять такого рода сбережения. Вкладываться в валюту стран СНГ аналитик также не советует, так как они сильно зависят от рубля (исключение — «нефтяной и твердый» азербайджанский манат).

Альтернативами вложениям в иностранную валюту могут быть покупка акций российских компаний второго эшелона, а также открытие рублевого вклада, обращает внимание Разуваев:

— ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. В конце года мы, скорее всего, увидим 7 процентов. Соответственно, на фоне такой политики регулятора ставки по вкладам будут падать. Так что если вы хотите сделать вклад, делайте это прямо сейчас.