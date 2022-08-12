Экономист раскрыл, в какой валюте лучше всего хранить деньги россиянам

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Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как россиянам правильно распоряжаться валютой в нынешних реалиях.

— ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. В конце года мы, скорее всего, увидим 7 процентов. Соответственно, на фоне такой политики регулятора ставки по вкладам будут падать. Так что если вы хотите сделать вклад — делайте это прямо сейчас, — подчеркнул специалист.

Разуваев также не рекомендует хранить деньги в долларах или евро, так как это «валюта потенциального противника». В таком случае следует рассматривать ситуацию, что могут возникнуть серьезные риски потерять сбережения. Помимо этого он отметил, что не стоит вкладываться в валюты стран СНГ, которые сильно зависят от рубля.

Однако существуют и исключения. По словам эксперта, это «нефтяной и твердый» азербайджанский манат. При этом альтернативами вложениям в иностранную валюту также может стать покупка акций российских компаний второго эшелона и открытие рублевого вклада, обращает внимание Разуваев.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что российский рубль в последние несколько недель консолидируется к другим валютам.

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