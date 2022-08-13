Четыре человека пострадали при обстреле рынка в Горловке

Фото: Telegram / Приходько РИК

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) оптового рынка в Горловке пострадало четыре человека. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в субботу, 13 августа.

— По уточненным данным, в результате обстрела оптового рынка с позиций укронацистов ранения получили четыре мирных жителя Горловки. Пострадавших скорая помощь доставила в медицинское учреждение, — отметил он.

Мэр Горловки также опубликовал фотографии с последствиями обстрела.

1/3 Фото: Telegram / Приходько РИК 2/3 Фото: Telegram / Приходько РИК 3/3 Фото: Telegram / Приходько РИК

Приходько добавил, что из-за обстрела на территории рынка повреждены газовая труба и автомобили, передает ТАСС.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли серию ракетных ударов по району Херсонской области Украины, где находится Каховская ГЭС. По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, ВСУ специально стреляют по данному району. Также украинская армия нанесла удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС. Она не пострадала, однако в мосту есть видимые повреждения.

Представитель администрации региона Владимир Рогов 11 августа сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле Запорожской АЭС. В результате обстрела радиационный фон не изменился.