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Столичные врачи вылечили от коронавируса 6113 пациентов за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 6113 пациентов за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные врачи вылечили от коронавируса за последние 24 часа 6113 пациентов. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедший день в городе выявили 7147 случаев заболевания. Еще 23 человека скончалось, а 324 были госпитализированы в медицинские учреждения.

Кроме того, за минувшие сутки в 85 регионах России выявили 28 694 новых случая коронавирусной инфекции. Уточняется, что за 24 часа в РФ от коронавирусной инфекции скончались 60 человек, еще 2761 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения, что на 5,4 процента больше по сравнению с 12 августа.

На сегодняшний день штамм коронавируса «дельтакрон» не представляет опасности, так как выявлен у небольшого количества людей. Более точная картина должна сложиться примерно через месяц. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. Эксперт отметил, что штамм «дельтакрон» возник в результате слияния двух других линий коронавируса.

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