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Юморист Морозов рассказал о критике от Петросяна

Егор Провоторов
Общество
Юморист Морозов рассказал о критике от Петросяна
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский актер и юморист Александр Морозов потерял лояльность аудитории после смены собственного имиджа. Новый внешний вид артиста стал идти в разрез с привычным публике видом забавного толстячка. Теперь актер не может похвастаться бурными аплодисментами после выступлений.

По словам знаменитости, он получал много отзывов и сообщений о том, что аудитория больше не считает его забавным и смешным. Также он начал выслушивать претензии от руководителя — Евгения Петросяна.

Морозов с пониманием относится к критике начальника, который говорит, что тот потерял свой образ. Раньше Евгений Ваганович самолично поправлял ему прически перед выходом на сцену. Однако давить Петросян не стал, и предложил своему подопечному другую роль, пишет портал StarHit.

В начале июля Александр Морозов назвал Петросяна невероятным трудоголиком, который всего добился упорством. По его словам, юморист пользуется таким успехом, поскольку всего себя отдает делу.

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