Раненного при нападении писателя Салмана Рушди отключили от аппарата ИВЛ

Фото: ТАСС / Henning Kaiser

Лауреата Букеровской премии Салмана Рушди, на которого 12 августа было совершено нападение, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.

Уточняется, что Рушди уже говорит и даже шутит. Других подробностей о состоянии здоровья прозаика не приводится, передает ТАСС.

12 августа сообщалось, что в штате Нью-Йорк произошло нападение на британского писателя Салмана Рушди. Инцидент произошел во время мероприятия, проходившего в образовательном центре Chautauqua Institution.

По данным полиции, прозаик получил ножевое ранение в область шеи и был доставлен в больницу. Рушди родился в Мумбаи и приобрел известность после выхода романа «Сатанинские стихи». Произведение запретили в ряде восточных стран, а иранский религиозный фонд объявил вознаграждение за убийство Рушди.

13 августа стало известно, что полиция штата Нью-Йорк арестовала мужчину, напавшего на Рушди. Им оказался 24-летний Хади Матар. Его обвиняют в нападении и покушении на убийство.