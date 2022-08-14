Журнал Spectator назвал США «потерявшей здравый смысл геронтократией»

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Китай обоснованно почувствовал свою силу, так как страна давно видит в Соединенных Штатах не находящуюся в упадке сверхдержаву, а геронтократию, которая потеряла здравый смысл. Такое мнение выразил замредактора британского журнала The Spectator Фредди Грей.

В публикации он упоминает внешнеполитические проколы американских властей, начиная с посещения Тайваня 82-летней спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Грей предположил, что этим поступком Пелоси хотела показать, что США по-прежнему являются мировым боссом, однако КНР использовала ее визит как «предлог для проведения репетиции вторжения» на остров.

Также автор статьи отмечает конфузы, которые произошли во время посещения президентом страны Джо Байдена и его женой Джилл Кентукки. Он вспомнил, как 79-летний американский лидер не смог надеть пиджак, уронил очки, а также отметил, что не проходило ни дня, «чтобы Байден каким-то образом не споткнулся».

— И все это усиливает непреодолимое ощущение того, что президент слишком дряхлый, — добавит редактор журнала.

Грей также призывал вспомнить о 12,4 тысячи американцев, которые в этом году лишились жизни из-за резкого подъема с начала 1990-х годов вооруженной преступности в городах США. Также эксперт назвал еще одну проблему, которая не должна возникать «в самой высокоразвитой капиталистической экономике в мире» — это нехватка детского питания и молочных смесей для младенцев.

— Америка — это не банановая республика. Однако именно такое впечатление убедительно производит страна в последнее время, — приводит слова Грея «Известия».

Накануне в газете Daily Express заявили, что США постепенно теряют контроль над мировым порядком, сложившимся после окончания холодной войны.