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Делегация Конгресса США вскоре вновь посетит Тайвань

Евгений Белоусов
В мире
Делегация Конгресса США вскоре вновь посетит Тайвань
Фото: shutterstock

Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 14 по 15 августа, чтобы встретиться с высшим руководством государства. Об этом сообщили в пресс-службе Американского института на Тайване в воскресенье, 14 августа.

Уточняется, что встреча пройдет в рамках более широкого визита в Индо-Тихоокеанский регион. Официальные лица обсудят вопросы двусторонних отношений, а также глобальные цепочки поставок.

В тайваньском МИД заявили, что визит американской делегации организован, чтобы продемонстрировать дружбу Вашингтона и Тайбэя, передает РИА Новости.

До этого Тайвань посетила спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее визит привел к обострению отношений США и Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься». Сама спикер считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю.

По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво. В свою очередь МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи со случившимся.

«Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть реальный ответ Китая в плане дипломатических и экономических отношений и зачем США нужна такая провокация.

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