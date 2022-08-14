Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу. Об этом в воскресенье, 14 августа, заявил журналист Стив Кортес в материале для издания Newsweek.

— В течение нескольких месяцев украинский президент наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе, — заявил Кортес.

По его словам, западные страны уже обратили внимание на «ужасающую» коррупцию в Киеве. Однако Запад также интересует полный запрет оппозиционных партий и СМИ на Украине, как и отправка в отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя СБУ Ивана Баканова.

США, как считает он, также раздражают фотосессии украинского лидера. Всего этого, отмечает автор публикации, хватит, чтобы Зеленский потерял поддержку Запада, передает РИА Новости.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа недовольна «героическим образом» Зеленского. Он подчеркнул, что в особенности это не устраивает старую политическую элиту.

По словам эксперта, сами Штаты уже разочаровались в украинском лидере, поняв, что у него нет никаких заслуг. Единственный успех Киева — разжигание информационной войны, к которой были подключены все пропагандисты страны.