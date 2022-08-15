Гулявшего с ножом в руках у детской площадки пьяного мужчину задержали в Щелкове

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В подмосковном городе Щелково росгвардейцы задержали мужчину, который разгуливал с ножом рядом с детской площадкой. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в ГУ Росгвардии по региону в своем Telegram-канале.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступил сигнал, что во дворе жилого дома неизвестный мужчина разгуливает с ножом в руках. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили у очевидцев, что пьяный мужчина нецензурно выражался в общественном месте и в руках у него находился предмет, похожий на нож.

Правоохранители задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства 44-летнего ранее судимого местного жителя. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

6 августа сообщалось, что находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в московском метро. Уточняется, что 32-летний мужчина в августе 2020 года во Владимире во время ссоры причинил своему оппоненту серьезные телесные повреждения, пострадала область головы. Потерпевший умер в одной из городских больниц.