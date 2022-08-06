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Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в московском метро

Юлия Курганова
Происшествия
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в московском метро
Фото: shutterstock

Мужчина, который находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления, был задержан в столичном метрополитене. Об этом сообщили в субботу, 6 августа, в пресс-службе УВД московского метро.

Уточняется, что 32-летний мужчина в августе 2020 года во Владимире во время ссоры причинил своему оппоненту серьезные телесные повреждения, пострадала область головы. Потерпевший умер в одной из городских больниц. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но фигурант скрылся от органов следствия и, его объявили в федеральный розыск.

— В результате проверочных мероприятий мужчина был задержан на станции метро «Парк культуры» и доставлен в отдел полиции. В настоящее время обвиняемый передан инициатору розыска, — рассказали в пресс-службе.

12 июля сообщалось, что мужчину, напавшего с ножом на пассажира автобуса в Москве два года назад, задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

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