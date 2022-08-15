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Власти Запорожья предложили объявить режим тишины вокруг ЗАЭС

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожья предложили объявить режим тишины вокруг ЗАЭС
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вокруг Запорожской атомной электростанции, которую регулярно обстреливает украинская армия, необходимо ввести режим тишины. Такое мнение он выразил в понедельник, 15 августа.

— Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС, — отметил Рогов.

Он добавил, что режим тишины помог бы отрезвить украинских военных, которые своими действиями приближают риск ядерной катастрофы в мире, передает РИА Новости.

Недавно Рогов также заявил, что продолжение ударов по Запорожской атомной электростанции со стороны украинских военных может привести к остановке работы реактора.

До этого заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

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