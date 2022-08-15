Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил российскому лидеру Владимиру Путину ответную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По данным СМИ, лидер КНДР в телеграмме отметил, что дружба между Россией и Кореей укрепляется и развивается уже долгие годы.

— И сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень на общем фронте, чтобы сокрушить военную угрозу и провокации, произвол и своеволие враждебных сил, — цитирует телеграмму РИА Новости.

11 августа сестра лидера КНДР, замглавы отдела ЦК Трудовой партии республики Ким Е Чжон заявила, что в случае попытки занести коронавирус в КНДР южнокорейские власти будут уничтожены. По словам Ким Е Чжон, один человек или предмет, зараженный вирусом, может быстро распространить болезнь, поэтому в стране больше не станут игнорировать «непрерывный поток мусора» из Южной Кореи. Сестра корейского лидера также отметила, что действия южнокорейских властей — неэтичное преступление.