В КНДР пообещали уничтожить власти Южной Кореи за попытки распространить коронавирус в стране

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В случае попытки занести коронавирус в КНДР южнокорейские власти будут уничтожены. Об этом в четверг, 11 августа, заявила сестра лидера КНДР, замглавы отдела ЦК Трудовой партии республики Ким Е Чжон.

— Если враг будет упорствовать в таких опасных делах, как способствование проникновению вируса в нашу страну, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей, — подчеркнула она.

По словам Ким Е Чжон, один человек или предмет, зараженный вирусом может быстро распространить болезнь, поэтому в стране больше не станут игнорировать «непрерывный поток мусора» из Южной Кореи. Сестра корейского лидера также отметила, что действия южнокорейских властей — неэтичное преступление, передает ТАСС.

До этого глава КНДР Ким Чен Ын сообщил, что страна одержала победу над коронавирусом с минимальными потерями. Так, официально от COVID-19 скончалось 74 человек.

В начале мая власти Северной Кореи выявили на территории государства первый случай заражения коронавирусной инфекцией. По информации ЦТАК, с конца апреля этого года в стране начала распространяться «незнакомая лихорадка».