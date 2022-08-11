«Он не мог ни на минуту прилечь»: Сестра Ким Чен Ына рассказала о тяжелой болезни брата

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Лидер КНДР Ким Чен Ын серьезно заболел во время эпидемии «лихорадки». Об этом в четверг, 11 августа, сообщила сестра северокорейского лидера, замглавы отдела ЦК Трудовой партии республики Ким Е Чжон на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам.

— Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны, — рассказала она.

Также в рамках встречи глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна одержала победу над коронавирусом с минимальными потерями. Так, официально от COVID-19 скончалось 74 человека, передает «Газета.ru».

В начале мая власти Северной Кореи выявили на территории государства первый случай заражения коронавирусной инфекцией. По информации ЦТАК, с конца апреля этого года в стране начала распространяться «незнакомая лихорадка».

13 мая Ренхап со ссылкой на местные СМИ заявил, что в Северной Корее подтверждено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уточняется, что умерли шесть пациентов.