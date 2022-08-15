Пожар в главном здании рынка «Сурмалу» потушили в Ереване

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Сотрудники спасательных служб потушили возгорание в главном многоэтажном здании ереванского рынка «Сурмалу». Об этом сообщил представитель Спасательной службы МЧС Армении полковник Баграт Вардазарян в понедельник, 15 августа.

— Пожар в основном многоэтажном здании потушен, но остаются тлеющие очаги. Остается опасность обрушения здания, это железобетонная конструкция, — цитирует Вардазаряна ТАСС.

Накануне сообщалось, что на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» прогремел взрыв, за которым последовал сильный пожар. Глава службы скорой помощи отметил, что в городские больницы доставлены семь пострадавших.

Позже стало известно, что число пострадавших в результате взрыва и пожара увеличилось до 51. Всего в больницу, как уточняется, доставили 12 пострадавших детей. Часть одного из зданий практически полностью разрушена.

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил, что количество погибших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» возросло до шести. Уточняется, что всего из-за взрыва пострадали более 60 человек, еще 17 без вести пропали.