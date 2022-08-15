Посол ЛНР в Москве сообщил о блокировании союзными войсками Северска с трех сторон

Фото: Минобороны РФ

Город Северск в Донецкой народной республике (ДНР) блокирован союзными войсками с трех сторон. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

— Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Российская армия и подразделения ДНР и ЛНР в начале июня освободили Северск. Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что полное освобождение территории Донбасса будет осуществлено до конца текущего года. Он добавил, что украинское руководство на данный момент не знает, где будет нанесен основной удар союзных сил.

Накануне во время наступления российская армия освободила населенный пункт Уды в Харьковской области.