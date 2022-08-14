Фото: Минобороны РФ

В ходе наступления Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Уды в Харьковской области. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в Минобороны РФ.

— В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области, — сказали в ведомстве, передает РИА Новости.

Накануне союзные силы полностью взяли под контроль населенный пункт Пески Донецкой народной республики (ДНР).

Также 11 августа российские десантники смогли установить местоположение и выполнить захват опорного пункта Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в ходе разведки.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ВСУ несут большие потери и весьма истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.