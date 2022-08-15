Рада поддержала указ Зеленского о продлении военного положения на Украине на 90 дней

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Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому срок действия военного положения и мобилизации продлевается внутри страны на 90 дней. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в понедельник, 15 августа.

— Парламент поддержал (законопроект — прим. «ВМ») о продлении военного положения на 90 суток — до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала (законопроект — прим. «ВМ») об утверждении указа о «Продлении срока проведения общей мобилизации», — цитирует Железняка ТАСС.

До этого философ и лингвист Ноам Хомский заявил, что происходящее на Украине можно или разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров, или продолжить опасную эскалацию. Он подчеркнул, что недипломатический вариант опасен и разрушителен для самой страны.

13 августа сообщалось, что некоторые военнопленные ВСУ отказались от возвращения на территорию Украины из-за нежелания вернуться на передовую. В Минобороны России отметили, что украинские военные удовлетворены условиями содержания.