Восстановлено движение на Кутузовском проспекте

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Россия, Москва, Кутузовский проспект, 41 Карта всех событий

Проезжая часть на Кутузовском проспекте освобождена. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Проезжая часть освобождена, — рассказали в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

В понедельник, 15 августа, на Кутузовском проспекте в районе дома №41 в потоке столкнулся автомобиль такси с тремя машинами. Пострадало два человека. Движение было затруднено по двум полосам из семи.