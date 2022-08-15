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Восстановлено движение на Кутузовском проспекте

Степан Жирнов
Происшествия
Восстановлено движение на Кутузовском проспекте
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 41 Карта всех событий

Проезжая часть на Кутузовском проспекте освобождена. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Проезжая часть освобождена, — рассказали в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

В понедельник, 15 августа, на Кутузовском проспекте в районе дома №41 в потоке столкнулся автомобиль такси с тремя машинами. Пострадало два человека. Движение было затруднено по двум полосам из семи.

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