Стали известны участники акции «Миллион призов»

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Партнерами акции «Миллион призов» в этом году станут розничные сети компаний «Спортмастер», «Детский мир», «Кораблик», Kari, Sokolov и многие другие. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказали в пресс-службе организаторов акции.

— Мы рады поддержать программу, которая нацелена на активных москвичей, активных в плане их жизненной позиции, занимающихся спортом и активным образом жизни, — сообщил представитель компании «Спортмастер» Сергей Агибалов.

По словам PR-директора компании «Детский мир» Натальи Рычковой, акция «Миллион призов» имеет важную социальную направленность, поддерживает горожан скидками и бонусами, а бизнес — новыми клиентами.

— «Детский мир» в рамках акции предлагает покупателям скидки на товары из своего ассортимента. Например, в предстоящую в сентябре акцию этими скидками могут воспользоваться родители, которые отправляют детей в школу, чтобы выгодно приобрести форму и канцелярские принадлежности. Или родители новорожденных детей, чтобы купить все необходимое в одном месте и по доступной цене со скидкой от «Миллион призов», — добавила представитель торговой сети.

В акции участвует еще один магазин товаров для детей — «Кораблик». Покупатели смогут использовать баллы, полученные по программе «Миллион призов», из расчета один балл — один рубль.

Многие из партнеров акции принимают участие в ней не впервые. Так, гипермаркет «Леонардо», компании Zenden, Thomas Munz, Sokolov, «Сахалинский икорный дом», а также торговые сети «Магнит» и «Виктория» неоднократно являлись участниками акции и описывают этот опыт как позитивный.

— Акция «Миллион призов» — это классический пример, когда выигрывают все участники. Организатор конкурса в лице правительства Москвы выполняет социальную функцию в виде адресной поддержки граждан и бизнеса, — рассказали представители компании Thomas Munz.

11 августа депутат Московской городской думы Александр Козлов сообщил, что акция «Миллион призов» привлечет внимание молодежи к выборам муниципальных депутатов в столице.