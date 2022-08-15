Цена газа в Европе поднялась выше 2,4 тысячи долларов впервые с марта

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Впервые с начала марта цена на газ в Европе превысила 2 400 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в понедельник, 15 августа.

Ранее в ходе торгов стоимость газа в европейском регионе резко поднялась почти до 2 350 долларов за тысячу кубических метров.

Отмечается, что с начала дня общий рост стоимости газа превысил семь процентов.

Глава германской Левой партии Мартин Ширдеван предрек негодование населения страны из-за цен на топливо. По его мнению, уже этой осенью всю Германию охватят протесты из-за стоимости энергоносителей и инфляции в целом.

Эксперт топливного рынка Олег Ашихмин сообщил, что стоимость бензина в России может заметно снизиться через полгода. Он отметил, что оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке.