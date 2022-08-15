Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле в ДНР

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Заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова опознали в числе погибших при обстреле украинской армией Шахтерска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил председатель общественной палаты Юрий Шамков.

— Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали, — рассказал он.

По словам Шамкова, тело Новикова должны будут доставить в Барнаул до конца недели. Председатель уточнил, что Новиков отправился в Донбасс с волонтерской миссией впервые.

Теперь решается вопрос о посмертном награждении. Так, Новикова могут наградить Орденом за заслуги перед Алтайским краем, передает слова Шамкова ТАСС.

В июле при обстреле Шахтерского района ВСУ погибли три волонтера из Астрахани. Они находились в ДНР с мирной миссией и занимались распределением гуманитарной помощи.

13 августа стало известно, что ВСУ подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генсека ООН Антониу Гутерреша касательно Запорожской АЭС вызывает вопросы.

Она также напомнила, что лишь из-за генсека и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная миссия МАГАТЭ. При этом она выразила неуверенность, что при следующей поездке на ЗАЭС, организованной Рафаэлем Гросси, ситуация не повторится.