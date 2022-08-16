Аналитик призвала оформить безымянную карту для скрытия личных данных

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Главными преимуществами безымянной банковской карты являются скорость ее оформления, минималистичный дизайн и возможность скрытия персональных данных. Об этом сообщила директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова.

Он уточнила, что владельцы счета могут получить безымянную карту у партнеров «родной» кредитной организации. Карта имеет тот же функционал, что и именная.

Также банки предлагают выпустить цифровую карту, которая привязана к открытому счету. Покупки по ней совершаются с помощью смартфона, рассказала аналитик.

Коме того, большинство российских банков запустили бесплатный сервис доставки любых видов карт, добавила Курзякова, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко рассказала, что делать, если с банкоматом возникли проблемы и он не выдал деньги при их списании или зачислении. По ее словам, причиной сбоя могут стать технические неполадки или дефектные купюры, но в первую очередь не нужно паниковать.