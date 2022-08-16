Бывший глава МИД Финляндии допустил раскол Евросоюза из-за идеи Зеленского

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Призыв президента Украины Владимира Зеленского перестать выдавать визы российским гражданам может привести к расколу в Европейском союзе. Об этом сообщил бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.

— При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку президенту России Владимиру Путину, — написал он в соцсети Twitter.

Туомиоя поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который высказал мнение, что не стоит ограничивать выдачу виз всем россиянам.

8 августа Зеленский заявил, что западные страны обязаны запретить всем жителям РФ въезд на свою территорию. Он уверен, что россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

Позже заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова украинского президента. По его мнению, подобные идеи раньше пытался реализовать Адольф Гитлер.