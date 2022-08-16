Зарубежные отели сообщили о нехватке российских туристов на курортах

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Россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, что сказалось на количестве бронирований номеров. Об этом сообщила директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наталья Веббер во вторник, 16 августа.

— Доля российского рынка составляла пять процентов нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы, — сказала она.

Веббер добавила, что чаще всего россияне покупают билеты в последнюю минуту. По ее словам, это связано с курсом рубля и нестабильной ситуацией в мире. Несмотря на это, отелю не пришлось снижать цены и переориентироваться на другие рынки. Такой подход обеспечили туристы из Европы, которые продолжают путешествовать, передает РИА Новости.

Накануне представитель турагентства Sun Travel Екатерина Снегурова рассказала, какие направления выбирают россияне для отдыха в августе и сентябре. Она отметила, что среди российских туристов сохраняют актуальность Турция, Мальдивы, Бали и Таиланд.

Кроме того, корреспонденты «Вечерней Москвы» рассказали, куда можно отправиться на отдых за 15 тысяч рублей. Они посетили пять разных городов, чтобы убедиться: в России немало удивительных мест и красивых уголков, которые ничем не уступают классическому отдыху на черноморском побережье.