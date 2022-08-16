Маршруты поездов в Крым сократят в связи с инцидентом в Джанкойском районе

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Направляющиеся в Крым пассажирские поезда будут останавливаться под Феодосией, где пассажиры смогут пересесть на автобусы. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Как пояснили в Крымской железной дороге, это решение было принято из соображений безопасности, так как железнодорожные пути проходят недалеко от сел в Джанкое, где детонируют боеприпасы, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села.

Позже в Минобороны России сообщили, что детонация была вызвана возгоранием временного склада боеприпасов. По данным ведомства, инцидент случился утром 16 августа на территории воинской части. На данный момент специалисты принимают меры по тушению огня и уточнению причин возгорания.

В результате детонации боеприпасов пострадали два человека. По словам Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Еще один человек оказался зажат стеной. Их жизни ничего не угрожает.

Позже глава региона сообщил, что из зоны происшествия в Джанкойском районе было эвакуировано около двух тысяч человек.