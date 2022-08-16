В ФТС сообщили о возобновлении движения на российско-эстонской границе

Фото: alexliivet / CC BY 2.0

Движение на границе России с Эстонией возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы во вторник, 16 августа.

— С 13 часов 40 минут 16.08.2022 г. возобновлено перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород — Нарва (МАПП «Ивангород»), — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эстонская сторона завершила работы по обновлению программных средств. Пункты пропуска работают в штатном режиме, уточняется на сайте ФТС.

До этого сообщалось, что в 8:00 16 августа Эстония закрыла границу с Россией на пункте перехода Нарва — Ивангород. По информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физических лиц связано с обновлением программных средств сопредельной стороны.

Эстония закрыла границы для российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой 11 августа. При этом под запрет не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

Политолог Наталья Елисеева также рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения. По ее словам, запрет на выдачу шенгенских виз некоторыми странами Европейского союза — это следующий шаг, чтобы показать России свое пренебрежительное отношение.