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Движение поездов на Сокольнической линии метро ввели в график

Георгий Соланович
Город
Движение поездов на Сокольнической линии метро ввели в график
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение поездов на Сокольнической линии столичного метрополитена ввели в график после внеочередной проверки одного из составов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 16 августа.

— Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что интервалы движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии были временно увеличены для проверки состава.

9 августа в Московском метрополитене человек упал на пути. Из-за инцидента на северном участке Замоскворецкой линии были увеличены интервалы между поездами.

28 июля на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Из-за этого движение поездов до станции «Орехово» прекратили полностью. Вскоре стало известно, что мужчина погиб.

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