Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работу в России под новым названием

Лала Манушакян
Общество
Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работу в России под новым названием
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», который являются частью компании McDonald’s, продолжит работу на территории Российской Федерации под названием «Семья вместе». Об этом сообщили во вторник, 16 августа, пресс-служба организации.

— Друзья, наш благотворительный фонд продолжит свою деятельность в России под новым названием — «Семья вместе», — говорится в сообщении.

Учредителями фонда выступили компании, работающие под брендом «Вкусно — и точка». Организация специализируется на предоставлении помощи семьям с тяжелобольными детьми. Число подопечных фонда превысило 250 тысяч человек, передает ТАСС.

Накануне стало известно о регистрации компанией «Вкусно — и точка» в Роспатенте товарных знаков для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак» ушедшего из России McDonald's.

До этого 11 августа сообщалось, что «Вкусно — и точка» откроет кафе в своих ресторанах.

В мае 2022 года сеть ресторанов McDonald’s сообщила, что окончательно уходит с российского рынка.

Общепит Фонды Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте