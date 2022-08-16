Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работу в России под новым названием

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Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», который являются частью компании McDonald’s, продолжит работу на территории Российской Федерации под названием «Семья вместе». Об этом сообщили во вторник, 16 августа, пресс-служба организации.

— Друзья, наш благотворительный фонд продолжит свою деятельность в России под новым названием — «Семья вместе», — говорится в сообщении.

Учредителями фонда выступили компании, работающие под брендом «Вкусно — и точка». Организация специализируется на предоставлении помощи семьям с тяжелобольными детьми. Число подопечных фонда превысило 250 тысяч человек, передает ТАСС.

Накануне стало известно о регистрации компанией «Вкусно — и точка» в Роспатенте товарных знаков для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак» ушедшего из России McDonald's.

До этого 11 августа сообщалось, что «Вкусно — и точка» откроет кафе в своих ресторанах.

В мае 2022 года сеть ресторанов McDonald’s сообщила, что окончательно уходит с российского рынка.