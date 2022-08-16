Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работу в России под новым названием
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», который являются частью компании McDonald’s, продолжит работу на территории Российской Федерации под названием «Семья вместе». Об этом сообщили во вторник, 16 августа, пресс-служба организации.
— Друзья, наш благотворительный фонд продолжит свою деятельность в России под новым названием — «Семья вместе», — говорится в сообщении.
Учредителями фонда выступили компании, работающие под брендом «Вкусно — и точка». Организация специализируется на предоставлении помощи семьям с тяжелобольными детьми. Число подопечных фонда превысило 250 тысяч человек, передает ТАСС.
Накануне стало известно о регистрации компанией «Вкусно — и точка» в Роспатенте товарных знаков для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак» ушедшего из России McDonald's.
До этого 11 августа сообщалось, что «Вкусно — и точка» откроет кафе в своих ресторанах.
В мае 2022 года сеть ресторанов McDonald’s сообщила, что окончательно уходит с российского рынка.