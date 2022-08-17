Главные новости к утру 17 августа

Фото: Pexels

В июле 2022 года граждане РФ все чаще отказывались от предодобренных финансовыми организациями кредитов. Об этом говорит показатель Take Rate (соотношение выданных кредитов к одобренным заявкам), который в июле нынешнего года сократился до 38,8 процента.

Предприниматель из Соединенных Штатов Илон Маск, который владеет компаниями SpaceX и Tesla, заявил, что рассчитывает приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом миллиардер написал на своей странице в социальной сети Twitter. Сейчас клубом владеют также американцы — семья Глейзеров.

Стоимость капитальной и даже косметической отделки квартир в России за последний год выросла примерно на 30 процентов. Причиной тому стало в первую очередь подорожание строительных материалов, а также увеличение гонораров рабочих, рассказали представители отечественной строительной отрасли.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает важными прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Немецкий политик уточнил, что через это общение хочет донести до российского лидера позицию западных государств по ситуации на Украине.

В случае гипотетической ядерной войны в мире Аргентина и Австралия лучше всех будут способны справиться с ее последствиями. К подобному выводу пришли научные сотрудники Ратгерского университета в штате Нью-Джерси, США.