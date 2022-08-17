Туроператоры сообщили о росте спроса на загородный отдых у москвичей

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Жители столицы все чаще обращают внимание на отдых в Подмосковье и соседних регионах. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации Туроператоров (АТОР).

В число направлений, наиболее пользующихся популярностью, вошли Московская, Тверская, Рязанская, Владимирская и Ярославская области.

По данным туроператора FUN&SUN, самыми востребованными являются качественные отели, которые расположены в трех-четырех часах езды от Москвы. Компания «Дельфин» отмечает, что туристов также привлекают нестандартные варианты размещения — бутик- и эко-отели, глэмпинги на природе.

При этом отдыхающие чаще всего бронируют жилье в соседних с Москвой областях, так как стоимость отдыха там примерно на 20-30 процентов ниже.

— В некоторых случаях можно даже сказать, что отдельные объекты в близлежащих регионах Средней полосы предоставляют более качественные услуги по сравнению с аналогичными по цене объектами размещения Подмосковья, — пояснили представители отрасли.

При этом в АТОР подчеркнули, что столичными туристами в этом случае руководит не столько желание сэкономить, сколько побыть в отдаленных от Москвы уединенных местах поближе к природе или достопримечательностям и арт-объектам, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, что сказалось на количестве бронирований номеров.

Кроме того, корреспонденты «Вечерней Москвы» рассказали, куда можно отправиться на отдых за 15 тысяч рублей. Они посетили пять разных городов, чтобы убедиться: в России немало удивительных мест и красивых уголков, которые ничем не уступают классическому отдыху на черноморском побережье.