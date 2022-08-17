Москвичи утилизировали более 500 тонн ненужных предметов благодаря сервису «Вывоз ненужных вещей»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Более 500 тонн техники и металлических предметов вывезли на утилизацию и переработку в столице с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что данный сервис позволяет горожанам бесплатно избавиться от сломанной или старой крупногабаритной техники, металлических предметов и даже автомобилей. Так, с начала года автовладельцы утилизировали 16 сломанных машин, не подлежавших восстановлению.

— Сервис по вывозу ненужных вещей востребован у горожан, так как экологичная утилизация отходов и старой техники становится неотъемлемой частью жизни москвичей. Это подтверждают и результаты голосования в проекте «Активный гражданин», где 87 процентов участников назвали вопрос утилизации и переработки ненужных вещей важным и актуальным, — рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заполнить онлайн-форму, указав удобное время и предметы, которые необходимо вывезти, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце июля сервис «Вывоз ненужных вещей» адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь граждане с нарушениями зрения и моторики могут решить вопрос с утилизацией ненужных вещей с помощью специальных программ — скринридеров.