Глава Крыма предупредил о риске возгорания и взрывов в Джанкойском районе

Фото: depositphotos

В Джанкойском районе Крыма обнаружили два тлеющих очага возгорания. Об этом в среду, 17 августа, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть существуют риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 8:15 — 8:20, — отметил он.

По словам Аксенова, к тушению пожара будет привлечена авиация, которая ликвидирует возгорания, передает ТАСС.

Накануне на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села. В результате детонации боеприпасов пострадали два человека. По словам Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Еще один человек оказался зажат стеной. Их жизни ничего не угрожает.

Позже глава районной администрации Инна Федоренко сообщила, что разрывы боеприпасов на военном складе прекратились. Уточняется, что на данный момент на территории района все спокойно, однако эксперты еще не приступили к оценке ущерба.



