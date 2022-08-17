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Разрывы боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма прекратились

Анастасия Колоскова
В мире
Разрывы боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма прекратились
Фото: Depositphotos

Разрывы боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма прекратились. Об этом в среду, 17 августа, сообщила глава районной администрации Инна Федоренко.

Она уточнила, что в настоящее время на территории района все спокойно. По словам Федоренко, эксперты еще не приступили к оценке ущерба.

— Еще штаб (совещание по ликвидации последствий ЧС — прим. «ВМ») не провели, — приводит слова чиновницы ТАСС.

Накануне на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села.

В результате детонации боеприпасов пострадали два человека. По словам Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Еще один человек оказался зажат стеной. Их жизни ничего не угрожает.

Позже глава региона сообщил, что из зоны происшествия в Джанкойском районе было эвакуировано около двух тысяч человек. В Минобороны России сообщили, что детонация боеприпасов произошла в результате диверсии.

После инцидента в Джанкойском районе был введен режим ЧС регионального характера.

По факту детонации боеприпасов в Джанкойском районе возбудили уголовное дело.

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