Россия направила Армении ноту протеста из-за обвинений в причастности к взрыву на рынке

Фото: МИД РФ

Посольство России направило в МИД Армении ноту протеста из-за обвинений местных СМИ в причастности к взрыву на оптовом рынке «Сурмалу». Об этом сообщили в российском посольстве в Армении в среду, 17 августа.

— Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Россия видит в этом прямую провокацию со стороны политических сил, которая направлена на подрыв отношений между странами. Кроме того, в стране ждут от Армении принятия мер по пресечению подобных слухов.

Также российско-армянский центр гуманитарного реагирования с самого начала участвовал в ликвидации последствий взрыва и пожара, напомнило посольство в своем Telegram-канале.

Взрыв, о котором идет речь, произошел 14 августа на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». Уточняется, что после взрыва начался сильный пожар. По предварительным данным, пожар возник на складе пиротехники. Возгоранию была присвоена третья категория.