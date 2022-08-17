На Украине сообщили о планах Зеленского сместить главкома ВСУ Залужного

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сместить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в среду, 17 августа, сообщили местные СМИ.

По некоторым данным, Залужному могут предложить занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть — это нынешний командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Уточняется, что сам Залужный не рад перспективе возглавить министерство и покинуть свою должность. Однако конфликта между офисом президента и главнокомандующим нет: просто Зеленский якобы не хочет иметь возле себя конкурента во время «празднования победы Украины», передает РИА Новости.

В июле Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВС Украины. Теперь эту должность будет занимать Виктор Хоренко.

Кроме того, недавно президент подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой за «многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств».

В своем видеообращении он пояснил, что в стране ведется 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. О том, почему Зеленскому приходится увольнять бывших единомышленников, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.