Решил перезагрузиться: тело программиста нашли в столичном лесопарке

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столичном лесопарке нашли тело программиста. Об этом стало известно в среду, 17 августа.

Рядом с телом нашли записку, в которой мужчина просит никого не винить.

— Я перезагружаюсь, иначе не вывезу и сойду с ума, — заключил погибший.

По данным Пятого канала, в полиции сообщили, что мужчине было 34 года. Он занимался разработкой программ для IT-сферы. Погибший проживал в престижном районе Москвы, не числился в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Как сообщили изданию родственники, молодой человек редко надолго выходил из дома.

По данному факту проводится проверка.

Другая трагедия с обнаружением тела произошла в Пермском крае. В пожарном колодце 14 августа нашли тело пропавшей шестилетней девочки.