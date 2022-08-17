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Воду из-за жары стали раздавать еще на пяти станциях метро Москвы

Елена Самойлова

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Погода в Москве
Город
Воду из-за жары стали раздавать еще на пяти станциях метро Москвы
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, метро Белорусская Карта всех событий

Из-за жаркой погоды в Москве начали бесплатно раздавать питьевую воду еще на пяти станциях метро. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 17 августа.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 17:00 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Так, пассажиры могут получить бутылку с водой на станциях «Белорусская» Замоскворецкой линии, «Беговая», «Динамо», «Баррикадная» и «Улица 1905 года», отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что раздача воды ведется на станциях «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», а также на автостанции «Орехово».

Накануне в Москве ввели «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 18:00 среды, 17 августа. Кроме того, до утра 18 августа в столице и Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности.

Вскоре «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары продлили в Москве до 18 августа. В Гидрометцентре также добавили, что в некоторых местах Москвы и области до 14:00 19 августа будет действовать «желтый» уровень из-за высокой пожароопасности четвертого класса.

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