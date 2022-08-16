Раздача бесплатной воды из-за жары началась на восьми станциях столичного метро

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях столичного метро из-за жаркой погоды. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Жара не отступает третий день подряд. Мы делаем все, чтобы ваши поездки были комфортными. Сегодня раздаем бутылки с водой на станциях метро, — говорится в сообщении.

Уточняется, что бесплатную воду пассажиры могут получить на станциях «Технопарк», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и «Выхино», сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, раздача воды производится на автостанции «Орехово».

В ведомстве уточнили, что список станций будет корректироваться в зависимости от температуры. Горожанам порекомендовали в жару избегать прямых солнечных лучей, следить за водным балансом и носить свободную светлую одежду.

До этого сообщалось, что компания «Аэроэкспресс» начала раздачу питьевой воды пассажирам экспресс-автобусов.

Также бесплатную воду можно получить в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком и Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

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