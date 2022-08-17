Врач рассказала о пользе зеленого чая для улучшения сна

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Зеленый чай содержит замедляющие повреждение клеток антиоксиданты и стимулирующий кофеин, однако некоторые его сорта обладают свойствами, которые могут помочь заснуть. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Андреева.

— Считается, что это связано с наличием особого химического вещества под названием теанин, которое помогает бороться со стрессовой реакцией организма. Теанин часто используется в качестве пищевой добавки для людей с тревогой из-за его антистрессовых свойств, — пояснила эксперт.

В ходе исследований выяснилось, что зеленый чай с низким содержанием кофеина может быть полезным для сна. Пожилые люди, которые употребляли такой чай перед сном, стали испытывать меньше проблем с засыпанием.

У них был более низкий уровень фермента альфа-амилаза, который связан с психологическим стрессом. Андреева добавила, что зеленый чай содержит и другое вещество — аргинин, которое тоже обладает антистрессовыми свойствами.

При этом проводимый эксперимент был ограниченным, потому что в нем рассматривались только люди, пьющие зеленый чай без кофеина, по сравнению с людьми, которые, как правило, пьют обычный зеленый чай, передает «МедикФорум».

Врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко заявила, что самая распространенная ошибка при бессоннице — проводить долгое время в постели с сильным желанием поскорее уснуть. Подобное поведение повышает тревожность, начинает действовать гормон стресса кортизол — человеку становится еще сложнее заснуть.