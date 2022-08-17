Посольство России в США потребовало выдать визу Лаврову на ГА ООН

Фото: МИД РФ

Посольство России в Вашингтоне обратилось в Белый дом и Госдеп с требованием выдать визу главе МИД РФ Сергею Лаврову и членам делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в среду, 17 августа.

— Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, — сказал он.

Антонов отметил, что российская сторона и дальше будет настаивать на беспрепятственном въезде своих представителей, которые собираются участвовать в работе 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Дипломат уточнил, что на 18 августа у него запланирован очередной визит в Госдеп. Он намерен поднять проблему полномасштабного участия министра и делегации в предстоящих мероприятиях в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

8 августа представитель постпредства США в ООН на вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН заявил, что США в рамках соглашения обязаны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относятся к своим обязательствам. По его словам, визовые вопросы являются конфиденциальными по местным законам.