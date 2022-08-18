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Верховный суд призвал реже заключать обвиняемых под стражу

Анастасия Колоскова
Общество
Верховный суд призвал реже заключать обвиняемых под стражу
Фото: Вечерняя Москва

Российским судьям следует реже использовать заключение под стражу в качестве меры пресечения для фигурантов уголовных дел. С таким призывом выступил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на Совещании председателей верховных судов государств — членов ШОС.

— Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, — отметил он.

По словам Лебедева, количество отправленных в СИЗО людей снизилось в четыре раза по сравнению с тем временем, когда мера пресечения назначалась прокуратурой.

Глава Верховного суда сообщил, что следит за практикой по делам в отношении бизнесменов. Он допустил арест подозреваемого в преступлении в сфере предпринимательской деятельности, только если у него нет постоянной регистрации на территории страны, его личность не установлена, или человек нарушил ранее избранную меру пресечения либо скрылся от следственных органов. В остальных случаях Лебедев рекомендовал избирать альтернативные меры пресечения, пишет РАПСИ.

До этого Министерство внутренних дел России утвердило криминалистические требования к техническим характеристикам оружия самообороны, допустимого в России.

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