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Риелтор рассказал, как будут меняться цены на жилье

Ирина Игнатенко
Общество
Риелтор рассказал, как будут меняться цены на жилье
Фото: depositphotos

Генеральный директор риелторской компании, член Ассоциации менеджеров Илья Новицкий рассказал, как будут меняться цены на жилье в ближайшее время.

Он отметил, что не советует откладывать покупку квартиры. За последние три месяца цены снизились на 5 процентов. Снижение цен происходит на фоне непрерывного пополнения предложения — с весны объемы выросли на 64,5 процента и составили в июле рекордные 42,5 тысячи лотов.

— Я бы не советовал откладывать покупку квартиры на длительный срок, ведь параллельно с рынка будут вымываться наиболее ликвидные предложения. Пока на рынке экспонируется большой объем, у покупателя есть хороший выбор, к тому же продавцы, которые не могут реализовать квартиру несколько месяцев, готовы торговаться и предоставлять скидку. Опытный агент сможет ее получить, — пояснил Новицкий в комментарии aif.ru.

Общая стоимость ремонта жилплощади в стране выросла почти на треть. При этом материалы для отделки подорожали за год на 10–15 процентов, мебель — на 15–80 процентов, а некоторые сметные работы — двукратно. О том, как обстоит ситуация на рынке стройматериалов и стоит ли сейчас браться за преображение дома, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по домашнему ремонту Алексей Мусиенко.

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