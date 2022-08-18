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Мэр Краснодара Алексеенко подал заявление об отставке

Георгий Соланович
Политика
Мэр Краснодара Алексеенко подал заявление об отставке
Фото: krd.ru

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко по собственному желанию подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг, 18 августа.

— В связи с поступлением в городскую думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А. А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередное заседание городской думы Краснодара седьмого созыва, — говорится в сообщении.

Краснодарская дума рассмотрит вопрос об отставке Алексеенко в пятницу, 19 августа. Внеочередное заседание думы начнется в 10:00, однако оно будет закрыто для представителей СМИ, отмечается на сайте администрации.

В декабре 2021 года СК возбудил уголовное дело в отношении Алексеенко. Его обвиняют в получении взятки в виде ружья стоимостью около 1,6 миллиона рублей.

По версии следствия, чиновник получил взятку за выдачу заключения о соответствии возведенного дома в Краснодаре. При этом указанный дом имел ряд недостатков, уточнили в СК.

В тот же день мэрия Краснодара объявила, что Алексеенко вернулся на рабочее место и продолжает исполнять обязанности. Алексеенко 43 года, в должность мэра Краснодара он вступил в ноябре 2021-го. До этого занимал различные должности в регионе, в том числе был первым заместителем главы администрации губернатора Краснодарского края.

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