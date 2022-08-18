Сеть Stars Coffee объявила о планах добавить алкоголь в меню

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Алкогольные напитки будут продавать в сети Stars Coffee, сменившей Starbucks в России. Об этом сообщили владельцы сети — ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) в четверг, 18 августа.

Помимо алкогольных напитков, в меню обновленной сети есть эспрессо, американо, фильтр-кофе, охлажденный кофе фраппе в различных вариациях, несколько видов латте и горячий шоколад. Из еды представлены салаты, паста, круассаны и сэндвичи.

Примечательно, что позиция «Салат с жареным халуми и томатами» в меню написана с орфографической ошибкой: в слове «жареным» — две буквы «н». Тимати и Пинский на открытии кофейни также добавили, что теперь еда будет готовиться на месте, а не привозиться в замороженном виде.

Так, в сеть будут входить 130 заведений, из них 90 разместят в Москве. На следующей неделе откроется 10 точек, а остальные — до конца сентября.

Всего планируется открытие трех форматов заведений. Среди них будет Red Box (сеть ресторанов с азиатской кухней) и «Stars премиум», передает РБК.

10 марта Starbucks закрыла кофейни в России в связи с ситуацией на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке».

Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса. О приобретении российских активов Starbucks недавно сообщил рэпер и бизнесмен Тимати.

«Вечерняя Москва» в эксклюзивном материале попыталась разобраться в вопросе о том, каким будет новый Starbucks и каких нововведений следует ждать россиянам.