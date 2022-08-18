Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области

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Склад с боеприпасами загорелся в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области, идет эвакуация близлежащих сел. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг, 18 августа.

— По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние, — сказал руководитель региона.

Он уточнил, что причина пожара устанавливается в настоящее время. При этом на месте инцидента работают оперативные службы, написал Гладков в Telegram-канале.

До этого Гладков заявил, что на территории Шебекинского городского округа после обстрела со стороны ВСУ обнаружили большое количество мин «Лепесток». По его словам, работы по обезвреживанию мин уже организованы.

Основная опасность обстрелов заключается в неразорвавшихся снарядах и патронах. Глава региона подчеркнул, что один мальчик уже попытался разобрать один из патронов, тот взорвался, в результате чего ребенок потерял кисть.

В Белгородской области до 22 августа продлили «желтый» уровень террористической опасности.