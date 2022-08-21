Кадыров заявил об освобождении населенного пункта Пески в ДНР

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Союзные войска освободили населенный пункт Пески в ДНР от формирований ВСУ. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 21 августа.

— Пески освобожден! Поселок под Донецком, в котором располагались украинские оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска, — сказал политик.

Украинские солдаты, уточнил он, «побросали» боеприпасы и спешно «ретировались». После отступления ВСУ были отброшены от подступов к Донецку еще на несколько километров.

Местные жители смогут свободно передвигаться по улицам Песков после того, как местность будет зачищена от мин, написал Кадыров в Telegram-канале.

До этого Кадыров заявил, что новое подразделение добровольцев, которые прошли подготовку в Российском университете специального назначения, отправилось из Чеченской Республики на территории проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.

21 августа глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы России трижды применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в ходе проведения операции на Украине.

Глава оборонного ведомства добавил, что российские военные также применяли новейший самолет Су-57. По его словам, судно обладает защитой от различных систем ПВО и успело себя зарекомендовать в процессе выполнения боевых задач на Украине.