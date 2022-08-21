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Эвакуацию отменили из поселка Деулино в Рязанской области

Георгий Соланович
Происшествия
Эвакуацию отменили из поселка Деулино в Рязанской области
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Частичная эвакуация из поселка Деулино в Рязанской области отменена. Об этом сообщили в региональном правительстве в воскресенье, 21 августа.

— Эвакуация в Деулино отменена, сбили огонь, — сказала представитель властей.

При этом в Ольгине, как уточняется, эвакуация была проведена. Около 20 дачников уехали оттуда домой, а двоих местных разместили во временных пунктах, передает РИА Новости.

21 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные пожарные активно продолжают оказывать необходимую поддержку в борьбе с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях.

На данный момент в Москве городские службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты проводят регулярный мониторинг чистоты воздуха и следят за пожарной безопасностью на природных территориях столицы.

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